На отрезке улицы Токтогула до 30 августа будет ограничено движение

По ее данным, работы проводятся в рамках подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.

С 27 июля по 30 августа движение по улице Токтогула на отрезке между улицами Орозбекова и Панфилова будет частично ограничено в связи с проводимым ремонтом тепловых камер. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, работы проводятся в рамках подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.

ОАО «Бишкектеплосеть» просит водителей транспортных средств во избежание пробок выбирать по возможности альтернативные маршруты.

Источник: Элгезит