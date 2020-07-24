На отрезке улицы Токтогула до 30 августа будет ограничено движение

По ее данным, работы проводятся в рамках подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.
С 27 июля по 30 августа движение по улице Токтогула на отрезке между улицами Орозбекова и Панфилова будет частично ограничено в связи с проводимым ремонтом тепловых камер. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».
По ее данным, работы проводятся в рамках подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.
ОАО «Бишкектеплосеть» просит водителей транспортных средств во избежание пробок выбирать по возможности альтернативные маршруты.
Источник: Элгезит
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