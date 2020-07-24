Состоялся телефонный разговор Жээнбекова с Мирзиёевым

Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов.

С удовлетворением отметил личный вклад президента Узбекистана в развитии и укреплении кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы приграничного взаимодействия и активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.

Президенты с удовлетворением отметили работу двух стран по взаимному предоставлению гуманитарной помощи, а также рассмотрели меры дальнейшего наращивания совместных усилий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Кабар