Состоялся телефонный разговор Жээнбекова с Мирзиёевым

Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов.
С удовлетворением отметил личный вклад президента Узбекистана в развитии и укреплении кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы приграничного взаимодействия и активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.
Президенты с удовлетворением отметили работу двух стран по взаимному предоставлению гуманитарной помощи, а также рассмотрели меры дальнейшего наращивания совместных усилий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Источник: Кабар
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