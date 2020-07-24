Почему Исхака Масалиева не взяли в ряды партии «Мекеним Кыргызстан»?

Исхак Масалиев устроил шоу, сдав мандат ближе к концу срока деятельности парламента.
В эти дни он из кожи вон лезет, чтобы стать депутатом. Это «старый волк», просидевший в парламенте 15 лет, поэтому он прикинул, какие партии могут пройти, решил участвовать под знаменами партии власти. Он прощупывает штабы, но пока безрезультатно. Сообщается, что недавно он выразил желание пойти на выборы с партией «Мекеним Кыргызстан», но серые кардиналы партии отклонили такое предложение. Интересно, куда теперь он подастся. Как оказалось, серые кардиналы недолюбливают непостоянных. Получается, в таких случаях даже не помогут спрятанные миллионы? В общем, положение Исхака Апсаматовича пока незавидное.
Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 3
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