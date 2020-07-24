(Видео) Ни гепарина, ни клексана… Как и чем лечат заражённых в регионах. Репортаж волонтёров

Группа проехалась от Балыкчи до Каракола и засняла реальную картину того, в каком ужасающем положении находятся как местные медучреждения, врачи, санитарки, так и население, зараженное COVID-19.
Серия видеороликов о ситуации с лечением коронавируса в Иссык-Кульской области создана творческой группой Эрика Абдыкалыкова по инициативе волонтерского движения «Помощь Иссык-Кулю» при технической поддержке Интерньюс в Кыргызстане.
Группа проехалась от Балыкчи до Каракола и засняла реальную картину того, в каком ужасающем положении находятся как местные медучреждения, врачи, санитарки, так и население, зараженное COVID-19.
Источник: govori.tv
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