(Видео) Ни гепарина, ни клексана… Как и чем лечат заражённых в регионах. Репортаж волонтёров

Группа проехалась от Балыкчи до Каракола и засняла реальную картину того, в каком ужасающем положении находятся как местные медучреждения, врачи, санитарки, так и население, зараженное COVID-19.

Серия видеороликов о ситуации с лечением коронавируса в Иссык-Кульской области создана творческой группой Эрика Абдыкалыкова по инициативе волонтерского движения «Помощь Иссык-Кулю» при технической поддержке Интерньюс в Кыргызстане.

Группа проехалась от Балыкчи до Каракола и засняла реальную картину того, в каком ужасающем положении находятся как местные медучреждения, врачи, санитарки, так и население, зараженное COVID-19.

Источник: govori.tv