За сутки зарегистрировано 42 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии. С марта умерли 1211 человек

Всего с марта зарегистрировано 1211 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.

За сутки зарегистрировано 42 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 24 июля на брифинге.

Из них:

- Бишкек – 9

- Чуйская область – 9

- город Ош – 9

- Иссык-Кульская область — 4

- Баткенская область — 4

- Ошская область – 3

- Таласская область — 3

- Жалал-Абадская область – 1

Всего с марта зарегистрировано 1211 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.

Источник: zdorovie.akipress.org