Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 14

За сутки зарегистрировано 42 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии. С марта умерли 1211 человек

Всего с марта зарегистрировано 1211 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.

За сутки зарегистрировано 42 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 24 июля на брифинге.

Из них:

- Бишкек – 9

- Чуйская область – 9

- город Ош – 9

- Иссык-Кульская область — 4

- Баткенская область — 4

- Ошская область – 3

- Таласская область — 3

- Жалал-Абадская область – 1

Всего с марта зарегистрировано 1211 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить