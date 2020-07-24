За сутки зарегистрировано 42 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии. С марта умерли 1211 человек

Всего с марта зарегистрировано 1211 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.
За сутки зарегистрировано 42 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 24 июля на брифинге.
Из них:
- Бишкек – 9
- Чуйская область – 9
- город Ош – 9
- Иссык-Кульская область — 4
- Баткенская область — 4
- Ошская область – 3
- Таласская область — 3
- Жалал-Абадская область – 1
Всего с марта зарегистрировано 1211 летальных исходов от коронавируса и пневмонии.
Источник: zdorovie.akipress.org
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