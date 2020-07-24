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Подробности Общество Просмотров: 14

В Кыргызстане за сутки подтвержден 921 новый случай коронавируса и пневмонии. Всего – 31 247

Всего с марта зарегистрированы 31 247 случаев заражения. За сутки подтвержден 921 новый случай коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 24 июля на брифинге по коронавирусу. В том числе 263 лабораторно подтвержденных случая коронавируса и 658 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония). Новые 263 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 за прошедшие сутки выявлены: - город Ош – 55 - Жалал-Абадской области – 46 - Бишкек – 43 - Баткенская область – 41 - Иссык-Кульская область – 34 - Чуйская область – 33 - Ошская область – 10 - Нарынская область – 1 658 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены: - Бишкек – 230 - Чуйская область – 107 - Жалал-Абадская область – 92 - Ошская область – 81 - Иссык-Кульская область – 73 - Таласская область – 25 - Нарынская область – 21 - город Ош – 20 - Баткенская область – 9 Всего с марта зарегистрированы 31 247 случаев заражения. Источник: zdorovie.akipress.org