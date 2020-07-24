В Кыргызстане за сутки подтвержден 921 новый случай коронавируса и пневмонии. Всего – 31 247

Всего с марта зарегистрированы 31 247 случаев заражения.
За сутки подтвержден 921 новый случай коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 24 июля на брифинге по коронавирусу.
В том числе 263 лабораторно подтвержденных случая коронавируса и 658 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония).
Новые 263 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:
- город Ош – 55
- Жалал-Абадской области – 46
- Бишкек – 43
- Баткенская область – 41
- Иссык-Кульская область – 34
- Чуйская область – 33
- Ошская область – 10
- Нарынская область – 1
658 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены:
- Бишкек – 230
- Чуйская область – 107
- Жалал-Абадская область – 92
- Ошская область – 81
- Иссык-Кульская область – 73
- Таласская область – 25
- Нарынская область – 21
- город Ош – 20
- Баткенская область – 9
Всего с марта зарегистрированы 31 247 случаев заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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