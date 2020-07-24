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В Кыргызстане за сутки подтвержден 921 новый случай коронавируса и пневмонии. Всего – 31 247

Всего с марта зарегистрированы 31 247 случаев заражения.

За сутки подтвержден 921 новый случай коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 24 июля на брифинге по коронавирусу.

В том числе 263 лабораторно подтвержденных случая коронавируса и 658 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония).

Новые 263 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:

- город Ош – 55

- Жалал-Абадской области – 46

- Бишкек – 43

- Баткенская область – 41

- Иссык-Кульская область – 34

- Чуйская область – 33

- Ошская область – 10

- Нарынская область – 1

658 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены:

- Бишкек – 230

- Чуйская область – 107

- Жалал-Абадская область – 92

- Ошская область – 81

- Иссык-Кульская область – 73

- Таласская область – 25

- Нарынская область – 21

- город Ош – 20

- Баткенская область – 9

Всего с марта зарегистрированы 31 247 случаев заражения.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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