В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 3,5 баллов

В Кыргызстане 24 июля в 02:34 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Кара-Көл, Косо-Терек Сузакского района Джалал-Абадской области, в городе Кара-Кол, в селе Бар-Добо Алайского района Ошской области – 2 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: Кабар