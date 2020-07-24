В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 3,5 баллов

В Кыргызстане 24 июля в 02:34 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов.
По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Кара-Көл, Косо-Терек Сузакского района Джалал-Абадской области, в городе Кара-Кол, в селе Бар-Добо Алайского района Ошской области – 2 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Источник: Кабар
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