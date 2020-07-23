И. Карыпбеков: Из-за того, что у кыргызов мало умных, достигающих успеха своим трудом мужчин, кыргызские девушки ходят с представителями других национальностей

Бишкек, "Саясат. kg". Бывший гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков прокомментировал призыв кыргызских джигитов-мигрантов в России, что «кыргызских девушек, которые ходят с мужчинами других национальностей, надо бить».
«С такими героями, как говорил Познер, я на одном поле срать не сяду!»
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Баракелде, баатыры! Решили начать консолидацию кыргызов с избиения девушек. Из-за таких «баатыров», как вы, кыргыз не развивается, попирается авторитет кыргызов и в глазах мира кыргыз предстаёт дикарем, животным.
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Эти девушки ходят с мужчинами других национальностей по той причине, что полным-полно стало таких «баатыров», как вы, и совсем осталось мало таких наших мужчин, сила которых не в кулаках, а в уме, которые добиваются успехов собственным трудом.
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Если мы будем умными, старательными, будем трудиться денно и нощно, уважать, любить, лелеять наших матерей, младших и старших сестер, не будем сметь даже посмотреть на них осуждающим взглядом, не говоря уже о нецензурной брани и избиении, будем настоящими кыргызскими джигитами, и тогда те же девушки первыми придут к нам.
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Во-вторых. Есть много знаменитых кыргызских сынов, прославивших кыргызов по всему миру, у которых матери были другой национальности. В развитых, цивилизованных, культурных странах межнациональные браки приветствуются и широко практикуются. И у кыргызов тоже было так, потому что с этого начинается единство и согласие.
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Что сказать? Пусть Бог даст разум этим «баатырам», у которых ум переливается через край», — написал Илим Карыпбеков.
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