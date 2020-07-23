Шаирбек Маматокторов: Демонстрирующий свою силу на девушках, женщинах — не мужчина!

Бишкек, “Саясат.kg”. В соцсетях распространилось видеообращение кыргызских джигитов-мигрантов в России.
В ролике группа джигитов снова начинает свою старую сказку, призывая не допускать того, чтобы кыргызские девушки в России ходили с мужчинами других национальностей. Дошли до призыва «Если увидите кыргызских девушек, которые идут с мужчинами других национальностей, то бейте».
Общественный деятель Шаирбек Маматокторов выразил такое мнение об этом:
«Эта группа, которая не найдя горы для столкновения и противника для сражения, является отражением сегодняшнего общества. Демонстрирующий свою силу на девушках, женщинах — не мужчина!
Вместо этого надо задуматься, почему кыргызские девушки на нас не смотрят? Подумать, какие вещи делаете неправильно или каких качеств не хватает...
Как бы там ни было, в глобальном мире заявлять, что кыргызская девушка должна ходить только с кыргызским джигитом, это ДРЕМУЧЕСТЬ! Это ортодоксальный подход, или, говоря простыми словами, обычная ДИКОСТЬ!
Если вы такие сильные, что попробуйте и вы походить с девушками других национальностей. Девушка ни одной национальности не посмотрит на таких мужчин, у которых, несмотря на молодой возраст, висит живот, которые используют в речи нецензурные, бранные выражения! А может, из-за того, что вы плохие, кыргызские девушки ходят с другими?»
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