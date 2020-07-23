Бакыт Торобаев пойдет на выборы от «Мекеним Кыргызстан»?

Партия «Онугуу-Прогресс» не подавала заявление на участие в парламентских выборах.

Стало известно, что лидер партии Бакыт Торобаев пойдет на выборы от «Мекеним Кыргызстан».

На выборы «Мекеним Кыргызстан» поведет вице-спикер Мирлан Бакиров. Общественность связывает эту партию с Райымом Матраимовым.

Напомним, на парламентских выборах будут участвовать 44 партии.

Источник: газета «Азия news» №20 от 23.07.2020 / стр. 11