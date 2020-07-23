Партия «Онугуу-Прогресс» не подавала заявление на участие в парламентских выборах.
Стало известно, что лидер партии Бакыт Торобаев пойдет на выборы от «Мекеним Кыргызстан».
На выборы «Мекеним Кыргызстан» поведет вице-спикер Мирлан Бакиров. Общественность связывает эту партию с Райымом Матраимовым.
Напомним, на парламентских выборах будут участвовать 44 партии.
Источник: газета «Азия news» №20 от 23.07.2020 / стр. 11
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