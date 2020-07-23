Пришло время оказать должное уважение Аликбеку Джекшенкулову и Эдилю Байсалову

Несколько дней назад президент Сооронбай Жээнбеков принял представителей шоу и волонтеров.
Почему-то там давали советы президенту легкомысленные девушки, вроде Анжелики и Айзады, сидели с важным видом. Это вызвало раздражение у общественности. С каких пор эти двое готовы взвалить на себя ношу страны?..
Конечно, состоялась бы толковая беседа, если бы были приглашены народные аксакалы и представители интеллигенции. Как быть с поверхностной идеологией? Именно в таких обстоятельствах следовало бы пригласить в Кыргызстан послов Аликбека Джекшенкулова и Эдиля Байсалова, их образование и опыт позволили бы растопить лед. Одного можно было бы сделать премьер-министром, а второго его заместителем. Они справятся с работой. Иначе тяжело. Почему бы чиновникам из «Белого дома» не снять с должности подхалимов и интриганов, чтобы выйти из тяжелой ситуации? Иначе народ убывает из-за слабости правительства…
Источник: газета «Азия news» №20 от 23.07.2020 / стр. 1
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