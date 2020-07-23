Азимжан Аскаров получает лечение в колонии №19, но отказывается от лечения в медучреждении ИК-47, – Аппарат омбудсмена

Затем представители омбудсмена поинтересовались о том, сдавали или нет заключенные ПЦР-анализ на COVID-19.

Сотрудниками профильного отдела Аппарата омбудсмена 16 июля был осуществлен выезд в учреждение №19 ГСИН для встречи с осужденным к пожизненному лишению свободы Азимжаном Аскаровым.

Как сообщает пресс-служба Аппарата омбудсмена, начальник медсанчасти ИК-19 ГСИН Э.Курманалиев отметил, что у Аскарова температура тела колеблется на протяжении нескольких дней, поднимаясь до 38,5, артериальное давление незначительно ниже нормы. В ходе встречи с сотрудником Аппарата омбудсмена осужденный Азимжан Аскаров подтвердил, что температура его тела колеблется несколько дней, также имеются боли в суставах, аппетита нет, проявляется рвотный рефлекс.

В присутствии представителей акыйкатчы медики ИК-19 ГСИН провели замер температуры тела и артериального давления у А.Аскарова, после чего был составлен соответствующий акт: температура тела составляла 36,9, а артериальное давление – 100/60 ед.

В целях улучшения состояния здоровья осужденного А.Аскарова со стороны врачей ИК-19 проводятся все необходимые меры, пояснил начальник медсанчасти ИК-19, а именно: А.Аскаров получает внутривенно глюкозу, витамины через капельницу, литическую смесь для снятия температуры, а также соответствующее симптоматическое лечение. В то же время, начальник медсанчасти ИК-19 отметил, что у них нет современного оборудования для обследования больных, и не хватает необходимых лекарственных средств. Несмотря на это, по состоянию хронических заболеваний А.Аскарова проводится лечение.

Затем представители омбудсмена поинтересовались о том, сдавали или нет заключенные ПЦР-анализ на COVID-19.

Э.Курманалиев сообщил: «Оснований для проведения ПЦР-анализа нет, так как у заключенных нет контактов ни с кем, они находятся в камерах, а сотрудники учреждения периодически сдают анализы. Поскольку осужденные практически ни с кем не контактируют, то нет оснований для ПРЦ-анализа для них. На данный момент состояние А.Аскарова удовлетворительное».

По окончании беседы А.Аскаров заявил о том, что не согласится на перевод в ИК-47 для прохождения дальнейшего лечения, так как, по его словам, там не лечат, и если будут лекарства, то он готов лечиться в учреждении №19 и его супруга готова передать (перечислить деньги) в колонию для покупки необходимых лекарств».

Однако начальник медсанчасти ИК-19 пояснил, что это противоречит закону. «Родственники могут самостоятельно закупить нужные лекарства и передать их через администрацию ИК-19 осужденному А.Аскарову», – пояснил Э.Курманалиев.

В завершении данной встречи представители омбудсмена напомнили А.Аскарову о его правах, а также сообщили о возможностях и процедуре передачи жалоб или заявлений в Аппарат акыйкатчы в случае их нарушений, в том числе и по передаче родственниками лекарств через администрацию ИК-19.

Источник: reporter.kg