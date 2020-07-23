Икрам Илмиянов переведен в колонию-поселения

Бывший советник президента Икрам Илмиянов переведен в колонию-поселения №26 ГСИН.

Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе ГСИН. Подробности будут сообщены позже.

Сообщалось, что прокуратура обжаловала решение судебной коллеги Бишкекского городского суда в отношении экс-советника президента Икрама Илмиянова. Кассационное представление в Верховный суд было подано 17 июля.

Ранее судебная коллегия Бишкекского горсуда, применив амнистию к Икраму Илмиянову, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.

Первая же инстанция (Октябрьский районный суд) приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и к штраф в 160 тыс. сомов.

Источник: Reporter.kg