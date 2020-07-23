Показатели гостиничного и ресторанного бизнеса сократились на 40%

Объем оказанных услуг в первой половине прошлого года составлял 8 млрд 243,8 млн сомов.

В первые шесть месяцев 2020 года объем оказываемых услуг гостиниц и ресторанов составил 5 млрд 494,7 млн сомов и сократился по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года на 38,2%. Об этом говорится в оперативном исследовании потребительского рынка Кыргызстана Национального статистического комитета.

Объем оказанных услуг в первой половине прошлого года составлял 8 млрд 243,8 млн сомов.

Весной, когда в стране началась коронавирусная пандемия, в кафе и ресторанах запретили проводить свадьбы и торжества. 11 мая был снят карантинный режим, но ограничение сохранилось.

В связи с обострением коронавирусной инфекции в Кыргызстане глава государства Сооронбай Жээнбеков неоднократно говорил о необходимости введения официального запрета на проведение массовых мероприятий, в том числе торжеств. 6 июля на заседании Совета безопасности президент вернулся к этой теме и поручил республиканскому штабу по противодействию коронавирусу рассмотреть вопрос о введении официального запрета на проведение свадеб и похорон.

7 июля, выступая на онлайн-брифинге, премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что, несмотря на запреты, некоторые втайне проводят свадьбы и в отношении них будут приняты жесткие меры.

Президент С. Жээнбеков выступал с обращением в Жогорку Кенеше, где говорил о запрете на торжественные и праздничные мероприятия и это решение власти связано с пандемией. Он призвал народ отнестись к этому с пониманием.

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 2