Если занятия будут вестись дистанционно, каким будет качество образования?

Кажется ситуация с пандемией остается тяжелой даже к началу нового учебного года.

В какой форме в таком случае будут вестись занятия в вузах и школах? Министерство образования высказалось по этому поводу.

Министерство образования и науки сообщило, что занятия в первой четверти будут вестись дистанционно, в режиме онлайн. Стало известно, что уже отсняты занятия на весь учебный год. В то же время, если ситуация изменится в лучшую сторону, то учебный процесс может переместится в школы.

Если занятия будут вестись дистанционно, в режиме онлайн, то нужно уделить особое внимание качеству образования. Потому что занятия в четвертой четверти велись в онлайн-режиме и качество образования оставляло желать лучшего. Школьники не могли освоить программу и это только негативно повлияло на общее качество образования.

Значит, в предстоящем учебном году нужно учесть два обстоятельства. Во-первых, видео обучение не должно снижать качество образования. Нужно сделать так, чтобы каждый школьник получал столько же знаний, сколько получал бы в классе. Во-вторых, если ситуация улучшится и обучение будет вестись в реальном режиме, то нужно позаботиться о здоровье школьников и учителей.

Над формой обучения сейчас размышляют и другие страны мира. ЮНИСЕФ дает следующие рекомендации к новому учебному году:

— смягченный график начала и окончания учебного процесса;

— смягченный график обеденных перерывов;

— ведение занятий во временных помещениях или под открытым небом;

— введение посменного обучения, чтобы уменьшить число школьников в классах.

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 6