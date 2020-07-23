Если занятия будут вестись дистанционно, каким будет качество образования?

Кажется ситуация с пандемией остается тяжелой даже к началу нового учебного года.
В какой форме в таком случае будут вестись занятия в вузах и школах? Министерство образования высказалось по этому поводу.
Министерство образования и науки сообщило, что занятия в первой четверти будут вестись дистанционно, в режиме онлайн. Стало известно, что уже отсняты занятия на весь учебный год. В то же время, если ситуация изменится в лучшую сторону, то учебный процесс может переместится в школы.
Если занятия будут вестись дистанционно, в режиме онлайн, то нужно уделить особое внимание качеству образования. Потому что занятия в четвертой четверти велись в онлайн-режиме и качество образования оставляло желать лучшего. Школьники не могли освоить программу и это только негативно повлияло на общее качество образования.
Значит, в предстоящем учебном году нужно учесть два обстоятельства. Во-первых, видео обучение не должно снижать качество образования. Нужно сделать так, чтобы каждый школьник получал столько же знаний, сколько получал бы в классе. Во-вторых, если ситуация улучшится и обучение будет вестись в реальном режиме, то нужно позаботиться о здоровье школьников и учителей.
Над формой обучения сейчас размышляют и другие страны мира. ЮНИСЕФ дает следующие рекомендации к новому учебному году:
— смягченный график начала и окончания учебного процесса;
— смягченный график обеденных перерывов;
— ведение занятий во временных помещениях или под открытым небом;
— введение посменного обучения, чтобы уменьшить число школьников в классах.
Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 6
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