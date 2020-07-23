В ГКНБ рассказали о состоянии здоровья Атамбаева

У бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное состояние.
Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.
«Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», - добавили в ГКНБ.
30 июня Атамбаева госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония.
9 июля ГКНБ распространил сообщение, что Атамбаев выздоровел и его переводят в обратно в следственный изолятор.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!