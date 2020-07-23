В ГКНБ рассказали о состоянии здоровья Атамбаева

У бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное состояние.

Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

«Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», - добавили в ГКНБ.

30 июня Атамбаева госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония.

9 июля ГКНБ распространил сообщение, что Атамбаев выздоровел и его переводят в обратно в следственный изолятор.

Источник: zdorovie.akipress.org