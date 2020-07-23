Избиение граждан Пакистана. Подозреваемые арестованы на месяц

Подозреваемым в избиении граждан Пакистана избрали меру пресечения.

Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-служба ГУВД Чуйской области.

31-летний житель Иссык-Атинского района Э.О. и 30-летние бишкекчане Д.А. и К.Б. арестованы на 1 месяц.

Сообщалось, что 19 июля примерно в 23:00 в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин Республики Пакистан Ш.С., 1998 года рождения, по факту нанесения ему телесных повреждений неизвестными лицами в селе Кой-Таш вблизи курортного комплекса «Теплые ключи» и просил принять соответствующие меры.

С аналогичными заявлениями обратились еще несколько человек: А.Х., 2000 года рождения, Ф.С., 1997 года рождения, А.И., 1995 года рождения, Ш.А., 1996 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района. Когда на место прибыли сотрудники милиции, выяснилось, что участники драки уже разошлись.

Сотрудниками милиции Аламединского РОВД и УВД Чуйской области задержаны участники конфликта. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП в ОВД Аламединского района согласно ст.266 часть 2 (хулиганство) УК КР. Сотрудниками следственной службы Аламединского РОВД проводится досудебное производство.

Ход расследования был взят под личный контроль руководством Министерства внутренних дел КР.

Ранее в соцсетях распространилось видео избиения граждан Пакистана, которые отдыхали в горах.

Источник: reporter.kg