Экс-посла Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ

По его словам, ему пришла повестка явиться в ГКНБ сегодня, 23 июля, к 09:00.

Бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, ему пришла повестка явиться в ГКНБ сегодня, 23 июля, к 09:00.

Источник: reporter.kg