В Москве нашли парней, призывавших нападать на кыргызок, встречающихся с иностранцами. С ними проверили беседу – МВД

Представительством МВД КР в России установлены лица, которые призывали к насильственным действиям в отношении девушек Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба МВД, 22 июля в социальных сетях, в том числе по мессенджеру «WhatsApp» со стороны кыргызских мигрантов начали распространяться видеоролики, где группа молодых кыргызстанцев в России призывают наказывать девушек в Москве, которые встречаются с иностранцами. Данное видеообращение впоследствии вызвал большой общественный резонанс.

В целях недопущения противоправных деяний со стороны наших граждан (происходящих из-за конфликта, произошедшего в г.Екатеринбург) Представительством МВД КР в РФ для принятия профилактических мер и предотвращения различных эксцессов были проинформированы сотрудники ГУПЭ МВД России (Главное управление по противодействию экстремизму).

В ходе совместных принятых мер были установлены лица, которые активно призывали к противоправным деяниям, ими оказались уроженцы Чуйской области Б.Б., 1992 года рождения и А.А., 1996 года рождения.

Вышеуказанные лица, были приглашены в представительство МВД КР в МВД РФ, где с ними проведена разъяснительно-профилактическая беседа, до них была доведена соответствующая информация, а также они были предупреждены, что за распространение недостоверной и непроверенной информации предусмотрена уголовная ответственность.

«Также по инициативе представительства МВД КР в России в здании посольства КР в России 22 июля вечером проведена встреча с руководителями кыргызских диаспор и активистами, где обсуждались вопросы по предотвращению неправомерных действий со стороны молодых соотечественников разжигающих межнациональных конфликт, в том числе затрагивающие национальные вопросы, через мессенджеры и социальной сети интернет.

Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников не распространять в мессенджере и социальных сетях различные недостоверные сведения во избежание привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар