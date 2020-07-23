В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли 46 человек

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1 тыс. 169 человек.

В Кыргызстане за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе внебольничной пневмонии зарегистрировано 46 летальных случаев. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее словам, из них с лабораторно подтвержденным анализом на коронавирус - 7 случаев, а 39 случаев – внебольничная пневмония.

Так, летальные случаи зарегистрированы в Бишкеке – 13, в Оше – 3, в Чуйской области – 6, в Иссык-Кульской области – 5, в Баткенской области – 2, в Джалал-Абадской области – 6, в Таласской области – 2, в Нарынской области – 4, в Ошской области – 5.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1 тыс. 169 человек.

Источник: Кабар