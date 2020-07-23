В Кыргызстане за сутки подтверждено 967 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 30 126

Всего с марта зарегистрированы 30 126 случаев заражения.
За сутки подтверждено 967 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 23 июля на брифинге по коронавирусу.
В том числе 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 729 случаев клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония).
Новые 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:
- Ошская область – 56
- Бишкек – 50
- Чуйская область – 46
- Баткенская область – 31
- Иссык-Кульская область – 26
- город Ош – 23
- Таласская область – 4
- Нарынская область – 2
729 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены:
- Бишкек – 152
- Жалал-Абадская область – 134
- Иссык-Кульская область – 112
- Ошская область – 103
- город Ош – 77
- Чуйская область – 48
- Нарынская область – 39
- Таласская область – 32
- Баткенская область – 32
Всего с марта зарегистрированы 30 126 случаев заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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