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В Кыргызстане за сутки подтверждено 967 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 30 126

Всего с марта зарегистрированы 30 126 случаев заражения.

За сутки подтверждено 967 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 23 июля на брифинге по коронавирусу.

В том числе 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 729 случаев клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония).

Новые 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:

- Ошская область – 56

- Бишкек – 50

- Чуйская область – 46

- Баткенская область – 31

- Иссык-Кульская область – 26

- город Ош – 23

- Таласская область – 4

- Нарынская область – 2

729 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены:

- Бишкек – 152

- Жалал-Абадская область – 134

- Иссык-Кульская область – 112

- Ошская область – 103

- город Ош – 77

- Чуйская область – 48

- Нарынская область – 39

- Таласская область – 32

- Баткенская область – 32

Всего с марта зарегистрированы 30 126 случаев заражения.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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