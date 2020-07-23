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В Кыргызстане за сутки подтверждено 967 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 30 126

Всего с марта зарегистрированы 30 126 случаев заражения. За сутки подтверждено 967 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 23 июля на брифинге по коронавирусу. В том числе 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 729 случаев клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония). Новые 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлены: - Ошская область – 56 - Бишкек – 50 - Чуйская область – 46 - Баткенская область – 31 - Иссык-Кульская область – 26 - город Ош – 23 - Таласская область – 4 - Нарынская область – 2 729 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены: - Бишкек – 152 - Жалал-Абадская область – 134 - Иссык-Кульская область – 112 - Ошская область – 103 - город Ош – 77 - Чуйская область – 48 - Нарынская область – 39 - Таласская область – 32 - Баткенская область – 32 Всего с марта зарегистрированы 30 126 случаев заражения. Источник: zdorovie.akipress.org