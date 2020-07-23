Агитация на выборах будет вестись в режиме онлайн

Агитационная работа перед предстоящими выборами будет вестись в режиме онлайн.

Об этом сообщили из Центризбиркома.

При каждой региональной избирательной комиссии будет сформирована рабочая группа, которые будут наблюдать за виртуальной агитацией. Установлены порядок и правила агитации в режиме онлайн. К агитации нельзя привлекать иностранных политиков и религиозных деятелей. Кандидаты во время дебатов не должны переходить на личности. Нельзя распространять ролики, провоцирующие межрегиональную или межэтническую рознь. Кроме того, не допускается риторика, выставляющая врагами модераторов, которые следят за агитационной работой в социальных сетях.

«Мы тщательно прорабатываем эти вопросы. К нам могут обращаться и пользователи интернета. Каждое обращение будем просматривать с привлечением экспертов, специалистов в области медиа», — сказал заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 6