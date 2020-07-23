Сплотиться и выстоять

Всплеск критики в адрес кыргызской власти, в том числе и президента, понятен.
Ситуация с коронавирсуом поставила вопрос вообще о дееспособности управленческой системы, и особенно, в чрезвычайной ситуации – и экзамен, к сожалению, не выдержан во многих отношениях.
Нелегко не только нам. Президент Узбекистана, как отмечают новостные ленты соседней страны, лично озаботился ситуацией с эпидемией коронавируса в Ташкенте и столичной области (там произошел всплеск заболеваний), и на днях провел видеосовещание, на котором жестко распекал местных чиновников и определил круг задач для исполнения.
В Казахстане также продолжается режим жесткого карантина, принимаются все новые и новые меры для того, чтобы обуздать распространение смертоносной заразы. Казахская же медицина, особенно в сельской местности, оказалась в авральной ситуации.
Только теперь становится понятным, что в России этап плато пройден, и теперь только отменены ограничения, и все возвращается постепенно на круги своя, что вовсе не означает того, что вирус ушел.
Даже Таджикистан, отрицавший до последнего наличие инфицированных, прилагает невиданные усилия, и видать, напрочь отказался от тактики полного отрицания и сокрытия размеров эпидемии.
Да что там говорить, под натиском невидимого врага стонут Соединенные Штаты, со скрипом все переживает Европа.
Кыргызстан не стал исключением. Все, что могла на себе испытать в условиях пандемии небольшая страна со слабой экономикой, разваливающейся медициной, коррумпированным чиновничеством – все это она испытывает.
Болезнь оказалось коварной – люди умирают. В какой-то момент, как свидетельствуют дотошные коллеги-журналисты, смертность у нас была по показателям первой в мире на душу населения. Ушли многие, в том числе и самые достойные люди своего народа.
И это притом, что, как многие справедливо полагают, учитываются не все заболевшие – многие лечатся дома и более или менее все переносят, без какого-либо обращения к медикам.
Но есть несколько моментов во всем этом море предположений, догадок, полаганий, которые трудно будет отрицать все же. Их просто стоит воспринимать так, как есть.
Во-первых, – у нас самая открытая статистика из всех стран – соседей, и не только. Имею ввиду количество умерших. Не потому, что у нас об этом позаботились власти – просто уровень открытости нашего общества таков, по-другому у нас невозможно. Представить, что какой-то факт смерти нашего гражданина был кем-то скрыт, нереально.
Во-вторых, Кыргызстан – первая страна, которая приняла решение объединить статистику от «внебольничной» пневмонии и коронавируса — Казахстан принял решение делать это с 1 августа. В кое-каких странах статистики по пневмонии нет вовсе.
И еще. Ситуация в стране держится на том, что именно в нашей стране удалось мобилизовать тех граждан, кто был готов помогать стране – у нас зародилось мощнейшее волонтерское движение. Такого нет нигде в мире – мы должны этим гордиться. Кто-то скажет, что это от безысходности. Полагаю, что не только – у нас растет замечательное поколение любящих свой народ и свою страну граждан, и такое движение может зародиться там, где у молодежи есть своя позиция. Где власти хотя бы не мешают становлению свободно мыслящих людей.
Мы единственная страна в регионе, где есть общественное мнение, критически осмысливающее весь период своей суверенной истории, и доходящая в этом иногда до крайностей – и мы иногда из-за этого даже комплексуем.
Мы, во всяком случае, большинство из нас, уверены, что нам не повезло с первым, вторым, третьим президентами, и мы под микроскопом рассматриваем каждое движение и подвергаем анализу каждое слово нынешнего президента.
Так делают не только в Кыргызстане, скажете вы. Да, наверное, критически на все смотрят многие, но только немногие, имею ввиду, конечно, регион, могут делать это открыто. Мы этим живем уже, и довольно давно. Оттого и возможно, не ценим нашу свободу.
И не хотим мы за кого-то заступиться, попытаться оправдать действия чиновников, всей системы. Но время анализов и выводов еще придет. Мнение представителей волонтерского движения обнадеживают – президент их слушал, и даже воодушевил тем, что разберется в поднятых вопросах, примет меры.
Не разочаровать бы их теперь.
Сейчас же продолжается война, и у каждого в этом поле битвы есть свой участок – у кого-то по должности, у кого-то по зову сердца и совести. Вот-вот мы победим, выстоим, иначе и быть не может, если мы вместе. А во время битвы махать кулаками в строю – непозволительная роскошь.
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Источник: Элгезит
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