«Спасибо, Ассоль!». В Сети распространяется ролик о работе «Штаба Добра»

Ассоль Молдокматова также активно привлекает помощь от местных предпринимателей.

Уже более 558 тысяч граждан по всему Кыргызстану получили помощь от «Штаба Добра», основанного в марте текущего года по инициативе общественного деятеля и академика Евразийской телеакадемии Ассоль Молдокматовой.

На сегодняшний день 22 больницы во всех регионах страны и 8 обсерваций в столице получили от «Штаба Добра» медикаменты, кислородные концентраторы, СИЗы, шприцы и системы для капельниц. Более 3500 медработники были обеспечены СИЗ и масками. Жизненно-важные медикаменты получили более 4500 кыргызстанских пенсионеров. Глава «Штаба Добра» инициировала бесплатную программу жизненно-важной процедуры гемодиализа 180 пациентам на 11 млн. сом, продуктовую помощь получили 1800 гемодиализников.

Ассоль Молдокматова также активно привлекает помощь от местных предпринимателей. Она договорилась о том, чтобы медикам, которые «сражаются» с инфекцией на передовой была передана удобная обувь от сети магазинов «LION», врачи получали сертификаты от сети «Шекер» на приобретение продуктов питания, в больницы Бишкека также были налажены бесплатные поставки кофе и чая от компании «SMART RICH».

Несмотря на это, видя активную деятельность возглавляемым Молдокматовой «Штабом Добра», в последнее время недоброжелатели начали распространять клеветнические материалы об Ассоль Молдокматовой и ее деятельности.

Но как отмечает сама Молдокматова, это не станет препятствием для добрых дел Штаба.

«В Штабе Добра очень много представителей разных национальностей вероисповедания и важно, что мы сейчас объединены волной милосердия и добра. Доброта – это то одеяние, которое никогда не ветшает. Мы заботимся обо всех стране, о каждом гражданине. И важно чтобы это высокое чувство морали, консолидации объединило весь народ» - отмечает глава «Штаба Добра».

Молдокматова отдельно подчеркивает, что она вне политики и не претендует на высокопоставленный пост или должность.

«Главное сейчас победить вирус и обеспечить нуждающихся людей продуктами» - заключает Ассоль Молдокматова.

Народ Кыргызстана, в свою очередь, ценит и поддерживает работу и труд Ассоль Молдокматовой, направленный на созидание и процветание страны.

Источник: Кабар