Онлайн-совещание даст свои плоды

Недавно министр МВД К. Джунушалиев провел онлайн-совещание.
В совещании приняли участие руководители управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, начальники соответствующих служб центрального аппарата МВД КР.
Основная задача — уделять особое внимание здоровью сотрудников, оказывать полную и всестороннюю помощь сотрудникам находящихся на лечении в медицинских отделениях в каждом регионе, рассмотреть вопрос об открытии дополнительных стационаров. Министр К. Джунушалиев предупредил, что на каждого руководителя возлагается ответственность за здоровье личного состава.
Во время онлайн-совещания были поставлены задачи по укреплению общественного порядка и борьбе с преступностью в каждом регионе страны. Министерством внутренних дел Кыргызской Республики такие онлайн-совещания проводятся еженедельно для обсуждения важных вопросов в сфере общественного порядка и принятия соответствующих решений.
Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 4
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