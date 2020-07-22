Гуманитарная помощь от правительства Турции

По результатам этих переговоров правительство Турции оказало Кыргызстану помощь в борьбе с коронавирусом.
Напомним, 6 июля президент Сооронбай Жээнбеков провел переговоры по телефону с президентом Турции Режеп Тайып Эрдоганом, где обсуждалась ситуация с пандемией, результаты борьбы с вирусом.
По результатам этих переговоров правительство Турции оказало Кыргызстану помощь в борьбе с коронавирусом. Гуманитарная помощь содержит 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 50 кислородных концентраторов, 20 тысяч ПЦР-тестов, 20 тысяч реагентов для выявления вируса, 50 тысяч масок, 100 тысяч хирургических масок, 35 тысяч защитных костюмов, 2 тысячи защитных масок, 10 тысяч упаковок гидроксихлорохина.
Бесспорно, эта помощь ощутимо поддержит медицинских работников Кыргызстана в борьбе с вирусом.
Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 6
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