(Видео) «Умерший» мужчина очнулся после отъезда волонтеров

Жоломан Карымшаков поблагодарил добровольцев за помощь

Мужчина, для спасения которого волонтерам якобы не хватило 7 минут, выжил. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.

Речь идет о гражданине, якобы умершем после отказа врачей подключить его к кислородному концентратору. Видео с плачущей девушкой-волонтером распространилось в Сети.

«После публикации данного события в соцсетях, Следственная служба МВД начала оперативно-розыскные мероприятия с целью проверки места происшествия и того, в какую больницу он не был принят», - передают в ведомстве.

В ходе следственных мероприятий А.Мурзаева – та самая девушка – рассказала, что работает волонтером в общественной организации «Центр молодежных инициатив».

По ее словам, 16 июля около 22:50 поступил вызов из жилмассива «Ак-Орго». Сообщили, что мужчина теряет сознание прямо на улице. Приехав, волонтеры увидели сидящего человека с затрудненным дыханием и отвезли его в ночной стационар. Там не оказалось места, но врачи согласились временно, до госпитализации, подключить пациента к кислородному концентратору.

«Через десять минут один из врачей, работающих в стационаре, сообщил, что у мужчины остановилось сердце, и он умер, - поведали в МВД. – Но когда волонтеры ушли, этот гражданин вновь пришел в сознание. Оказывается, мужчина находился в состоянии клинической смерти. Информация о смерти оказалась ложной».

Поэтому сейчас этот пациент жив – им оказался 45-летний житель жилмассива «Арча-Бешик» Жоломан Карымшаков, уроженец Ат-Башинского района.

«Около 22:00 часов 16 июля 2020 года я находился в состоянии алкогольного опьянения, у меня поднялось давление, и я лег на дорогу в жилмассиве «Ак-Орго», - рассказал он. - Приехали волонтеры и отвезли меня в больницу.

По дороге в больницу я несколько раз терял сознание. Помню, когда я в очередной раз пришел в себя, увидел девушку-волонтера. Я сказал: «Ты примерно такого же возраста, как и моя дочь. Я очень люблю свою дочь. Если вдруг я умру, передай моей дочери, что отец ее любит», после чего снова потерял сознание.

А потом я открыл глаза и увидел, что лежу под капельницей в больнице. Когда капельница закончилась, с разрешения врачей я уехал домой».

Жоломан Карымшаков поблагодарил волонтеров и сказал, что сейчас чувствует себя хорошо.

Следственные действия по досудебному производству завершены, дело находится на стадии прекращения.

Источник: vesti.kg