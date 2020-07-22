Очередная помощь России в борьбе с COVID-19

Внешняя финансовая и материальная помощь в условиях пандемии заметно облегчила наше положение.

И до этого Россия оказывала определенную помощь. 21 июля из России прибыли 100 врачей с медицинским оборудованием и лекарствами. В группу врачей вошли медики всех профилей. Например, анестезиолог-реаниматологи, терапевты, кардиологи, эпидемиологи, инфекционисты и т.д.

Сообщается, что врачи будут трудиться в больницах городов Бишкека и Оша, помогут местным врачам в борьбе с коронавирусом. Все врачи имеют опыт борьбы с COVID-19. Эта помощь оказывается правительством России на безвозмездной основе.

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 4