В медучреждениях МВД созданы все условия

Глава ведомства ознакомился с состоянием здоровье сотрудников милиции и ветеранов, обратившихся за медицинской помощью, и получил информацию о оказанной им медицинской помощи.

Начальник госпиталя МВД КР Индира Абдыгулова сообщила, что врачи в медицинском управлении МВД прилагают все возможные усилия для улучшения здоровья и лечения сотрудников милиции, их семей и ветеранов ОВД. По словам Индиры Абдыгуловой, госпиталь и поликлиника МВД полностью функционируют, вся необходимая помощь оказывается. Ведутся работы по стационарному и амбулаторному лечению. Все врачи обеспечены средствами самозащиты, а также лекарствами на соответствующем уровне.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев посетил госпиталь МВД, дневной стационар в спортзале ГУВД Бишкека, а также круглосуточную обсервацию на базе Военной службы внутренней безопасности МВД КР, получил информацию о оказанной им медицинской помощи. Перед осмотром палат глава МВД выполнил все обязательные санитарные требования.

Начальник госпиталя МВД КР Индира Абдыгулова сообщила, что все медицинские учреждения МВД работают по алгоритму, основанному на инструкциях Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Глава ведомства ознакомился с состоянием здоровье сотрудников милиции и ветеранов, обратившихся за медицинской помощью, и получил информацию о оказанной им медицинской помощи.

Министр внутренних дел К. Джунушалиев: «Я знаю, что врачи работают в военном режиме. Я, как и все граждане нашей страны, верю в профессионализм и самоотверженность наших врачей. Несмотря на угрозу своему здоровью, вы продолжаете работать во благо здоровья своих сотрудников и ветеранов. Мы не сможем достичь наших целей без вашей последовательной работы. Только вы можете бороться с коронавирусной инфекцией. Спасибо большое всем медицинским работникам. Никто не может заменить вас в борьбе с коронавирусом, героическая работа врачей бесценна».

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 4