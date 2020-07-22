Кыргызстан стал мировым лидером в рейтинге смертности от коронавируса

По росту числа инфицированных наша страна тоже на первом месте
Кыргызстан стал мировым лидером по количеству смертей от коронавируса и количеству зараженных. Такие данные передает The New York Times.
Издание составило список стран с самым высоким уровнем заражения и смертности исходя из численности населения и количества инфицированных на 100 тыс. человек.
Лидером этой недели по количеству зараженных стала наша страна. За Кыргызстаном следуют Оман, Бахрейн, Черногория, Панама и ЮАР.
По количеству смертей Кыргызстан также занял первую строчку рейтинга. После него идут Чили, Панама и Перу.
Рейтинг составляют каждую неделю.
Источник: vesti.kg
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