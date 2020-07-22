В Чуйской области количество случаев пневмонии и COVID-19 приблизилось к 10 000

На сегодня, 21 июля, в Чуйской области в общем зафиксирован 2641 случай COVID-19.

Об этом сообщили в полпредстве в Чуйской области.

По его данным, большая часть случаев коронавируса зарегистрированы в двух районах: Аламединском и Сокулукском.

Разбивка по районам:

Аламединский район – 748 человек;

Кеминский район – 121 человек;

Сокулукский район – 709 человек;

Московский район – 200 человек;

Жайылский район – 417 человек;

Город Токмок – 34 человека;

Чуйский район – 46 человек;

Иссык-Атинский район – 236 человек;

Панфиловский район – 130 человек.

Из них 968 человек лечатся дома, 127 человек - в больницах области. Выздоровел 361 человек.

Также сообщается, что по области зафиксирован 7111 человек с внебольничной пневмонией. Из них 637 человек лечатся в больницах области, а 710 человек - выздоровели.

«По данным на 21 июля, в 238 учреждениях области подготовлено 2414 мест. Со дня открытия в дневные стационары обратились 5158 человек. Там работают в общем 613 медработников. В дневным стационарах есть 267 кислородных концентраторов», - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии, 176 из них в Чуйской области.

Всего с марта зарегистрированы 29 359 случаев заражения.

Источник: turmush.kg