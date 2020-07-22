В Чуйской области количество случаев пневмонии и COVID-19 приблизилось к 10 000

На сегодня, 21 июля, в Чуйской области в общем зафиксирован 2641 случай COVID-19.
Об этом сообщили в полпредстве в Чуйской области.
По его данным, большая часть случаев коронавируса зарегистрированы в двух районах: Аламединском и Сокулукском.
Разбивка по районам:
Аламединский район – 748 человек;
Кеминский район – 121 человек;
Сокулукский район – 709 человек;
Московский район – 200 человек;
Жайылский район – 417 человек;
Город Токмок – 34 человека;
Чуйский район – 46 человек;
Иссык-Атинский район – 236 человек;
Панфиловский район – 130 человек.
Из них 968 человек лечатся дома, 127 человек - в больницах области. Выздоровел 361 человек.
Также сообщается, что по области зафиксирован 7111 человек с внебольничной пневмонией. Из них 637 человек лечатся в больницах области, а 710 человек - выздоровели.
«По данным на 21 июля, в 238 учреждениях области подготовлено 2414 мест. Со дня открытия в дневные стационары обратились 5158 человек. Там работают в общем 613 медработников. В дневным стационарах есть 267 кислородных концентраторов», - говорится в сообщении.
Напомним, за сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии, 176 из них в Чуйской области.
Всего с марта зарегистрированы 29 359 случаев заражения.
Источник: turmush.kg
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