Обратная сторона свободы слова

Всех их допросили в связи с участившимися дип-фейками в соцсетях и интернет-пространстве.

На прошлой неделе в правоохранительные органы были вызваны сразу несколько известных блогеров: участница комедийного шоу StandAp Бишкек Назгуль Алымкулова, администратор группы «Мемастан» в соцсети Facebook Арген Бактыбек уулу и его супруга Эркин Толон кызы.

Всех их допросили в связи с участившимися дип-фейками в соцсетях и интернет-пространстве. Безусловно, подобное «устрашение» пользователей соцсетей неприемлемо и может быть расценено как очередное проявление прямого давления власти на свободу слова. Однако, сейчас хотелось бы поговорить об обратной стороне свободы слова и возникающих угрозах для демократического Кыргызстана.

Трэш в соцсетях

Не открою Америку, если скажу, что сейчас в кыргызстанском сегменте соцсетей творится, выражаясь языком интернета, полный трэш. Негатив, взаимные обвинения, всеобщий хайп, истерия, депрессия, инсинуации и мнимые разоблачения… Соцсети захлестнула сплошная эклектика. Но среди этого всеобщего гвалта все четче прорезается голос специально подготовленных фейкньюсов, четких вбросов в виде экстремизма, ксенофобии и призывов к насильственным действиям.

В ответ на видео об избиении группой пьяных местных парней пакистанских студентов-волонтеров, ряд воинственных псевдопатриотов начали публиковать ролики, запечатлевшие избиение кыргызских парней в городах России. И далее, естественно, задаваться вопросом — почему на такие видео нет реакции.

В связи с ситуацией последних дней на действующую власть — президента, правительство, Минздрав, врачей, штабистов полился целый ушат осуждений, упреков и порицания.

Безусловно, среди них есть и «разумный» голос – конструктивная критика, которую власти заслужили сполна. Вместе с конструктивной критикой высказываются и советы, предложения о путях выхода из кризиса, о том, как исправить допущенные ошибки, что сделать чтобы снизить смертность и подготовиться ко второй волне вируса. То бишь критика делается для того, чтобы выровнять ситуацию и помочь стране выбраться из беды.

Но все же превалирует черная, негативная критика – цель которой разрушить, создать хаос, ввергнуть страну в пучину еще большего беспорядка.

Причем, если одни делают это на эмоциях, потеряв своих близких, оставшись без средств к существованию, сильно переболев инфекцией, то другие делают это целенаправленно, чтобы достичь своих потаенных политических целей.

А кто стоит за интернет-троллями?

Опытный пользователь соцсетей заметит, что в интернет-пространстве работают несколько групп «троллей», которые намеренно, пользуясь ситуацией, стараются создать в стране политический накал, поливая власть грязью и обвиняя ее во всех смертных грехах.

Молчит президент — плохо, выступает – еще хуже. Не выходит в народ – нехорошо, встретился с волонтерами – формально. Строятся больницы – скверно. Завозят лекарства – поздно! Помогают Россия и Беларусь – враги-ватники. Помогают международные организации — прозападные враги. Развозят гумпомощь предприниматели – враги-спекулянты, меценаты – коррупционеры, журналисты – провокаторы, простые волонтеры – хайпожоры…

Негатив, сплошной черный негатив, от которого все впадают в депрессию, везде мерещатся враги, которых нужно крушить…. И я, как и тысячи других пользователей соцсетей, откровенно устал от сплошного негатива и политических разборок. Сердце и иммунитет требуют позитива, мозг – конструктивизма.

Любому искушенному пользователю соцсетей понятно, что за этими троллями стоят опытные кукловоды – политики. Они не хотят покидать арену власти. И щедро платят своим троллям, чтобы методично, капля за каплей, пост за постом вбрасывались негативные новости в подсознание народа.

Таким политикам нет дела до жизни и здоровья нашего народа, их цель — политический Олимп.

Вот только здравомыслящему человеку нужно задуматься, для чего все это делается? Почему на фоне критики властей как бы нечаянно произносятся фамилии некоторых политиков? Которые, якобы, в такой ситуации справились бы с пандемией гораздо лучше.

У многих из них был шанс, будучи депутатами, главами правительств, спикерами парламента и даже президентами, поработать во благо страны. Но некоторые из этих политиков, вместо того чтобы строить больницы, поликлиники, школы и вузы, предпочли отмыть миллионы на реконструкции ТЭЦ, Исторического музея, помпезно провести Игры кочевников, построить в родовых селах «золотые» особняки, купить машины и квартиры в Дубае.

Никакая свобода не означает анархию

Безусловно, свобода слова является одним из самых главных достижений Кыргызстана в период независимости. «Островок демократии» в Центральной Азии во все времена гордо хвалился этим. Ведь свобода слова (и в идеальном декларировании, и в реальном функционировании) является одним из краеугольных камней демократии, высшей ценностью свободного общества.

И этим достижением нужно дорожить, беречь как зеницу ока. Уверен, что принятый Жогорку Кенешем скандальный закон «О манипулировании информацией» президент обязан заблокировать и вернуть на доработку.

Вместе с тем, нужно понимать, что свобода слова – это не вседозволенность и анархия, а наоборот, ответственность. Основной принцип демократии — свобода каждого человека заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. И если объявить человека в целом абсолютно свободным, если наделять его правом решать за всех — и за историю, и за нацию, и за весь мир, — это означает в действительности возлагать на него непомерный, непосильный груз ответственности, который далеко не всегда осознается.

Абсолютизация свободы есть не что иное, как тоталитаризм наизнанку, ибо речь идет о неправомочном присвоении индивидом чужих прав.

Нормальное поведение должно быть совсем другим: когда выбор сделан и одобрен большим сообществом, у отдельного человека появляется не право, а обязанность этот выбор сохранять, защищать и поддерживать. Так должны себя вести и власть имущие и обычные блогеры в соцсетях. И свобода слова не дает им право беспричинно обвинять и оскорблять других пользователей, сеять смуту в государстве, призывать к политическому экстремизму.

В чем правда, брат?

В современном интернет-пространстве правда – понятие размывчатое. За час в наших соцсетях выбрасываются тысячи фейковых новостей, домыслов и мнений. Многие СМИ уже обзавелись штатными фактчекерами, чтобы из тонны информации выуживать граммы правды и выносить на суд общества. И то, не всегда это получается делать безупречно.

Обычные же люди, не имея специальных возможностей, которыми обладают СМИ, зачастую становятся жертвами этих фейков. Самый страшный фейк сегодняшнего дня – это когда запустили «утку», дескать коронавируса не существует, он лишь выдумка нынешних властей, которые хотят сделать на этом деньги. Сейчас наш народ платит страшную цену за этот фейк – жизнями родных и близких.

Отсутствие хоть какой-то идеологии, порой нелогичное молчание правительства создало информационный вакуум, который заполнился фейковыми источниками. И люди реально верят, что Билл Гейтс и Иллон Маск готовы чипировать каждого кыргызстанца, даже в далеком Баткене, что источником коронавируса является связь 5G, а неизвестные люди распыляют химические вещества из вертолетов и маршруток без номеров. В мессенджерах вбрасываются призывы крушить высоковольтные столбы, в которых якобы спрятаны технологии 5G вызывающие коронавирус.

При этом голос врачей, эпидемиологов, ученных и экспертов, тонет во всеобщем гуле фейковых специалистов.

Вспоминается в этой связи недавняя дискуссия, которая развернулась между известным блогером и государственным деятелем. Деятель, пытался говорить о серьезных и позитивных вещах, говорил языком цифр, приводил исторические примеры, пытался доказать, что при подготовке к пандемии были определенные сложности, связанные с тяжелым наследством от предыдущих правителей и ныне здравствующей бюрократической государственной машиной.

Блогер же в достаточно грубоватой форме произнес пламенную речь и на волне хайпа разразился сплошными поверхностными обвинениями и козырял простыми истинами.

Публика соцсетей, конечно, приняла сторону блогера. В итоге демократия победила, вот только истина оказалась напрочь утраченной.

Что поможет государству и народу выжить в период пандемии?

В данном случае мы имеем то, что абсолютизация свободы может вести к утверждению антиценностей, антикультуры и антиобщества.

Природа человека такова, что снижать культурные нормы и интересы относительно легко, а поднимать их значительно труднее.

Абсолютизация свободы привела к переворачиванию традиционных, доказанных историей, общественно-социальных норм. Бескрайний хайп, потребительство и вбросы негатива вытесняют и гасят творческий, созидательный потенциал. Криминальные новости, «развлекаловка», ссоры и обливание грязью оппонентов гораздо привлекательнее чем работа и созидание.

До пандемии коронавируса доходы в сфере развлечений и шоу-бизнеса были несопоставимы с заработками на науке, образовании или медицине.

Вот только ковидная пандемия показала, что разрушенные наука, медицина и образование ведут к гибели тысяч людей.

Разве сейчас актуальны еще недавно модные профессии промоутера, HR-менеджера, Nail-стилиста, бренд-менеджера, груммера или дизайн-стилиста? Зато стране катастрофически не хватает медиков, чтобы спасали людей, преподавателей, чтобы учить как себя правильно вести в экстремальных ситуациях, ученых, чтобы создавать необходимые лекарства и препараты.

Ранее отодвинутые на второй план органические ценности: доброта, милосердие, помощь ближнему – помогают выжить целому народу, даже при наличии деградированного государственного аппарата и некомпетентных чиновников.

Это означает, что механизм прав и свобод должен действовать не взамен, а наряду с другими фундаментальными регуляторами — моралью, наукой, культурой, правом, религией, народными традициями, наконец, здравым смыслом.

Нарушение баланса сдержек и противовесов ведет к катастрофическим последствиям.

Уверен, на мою статью также накинутся десятки троллей, блогеров, сторонников абсолютной анархии и сторонники хайпа. Вот только мне не хочется только из-за этого делать вид, что обратная сторона свободы слова, анархии и фейковых новостей не порождает сейчас нам никаких проблем.

Источник: Элгезит