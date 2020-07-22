(Видео) Парни из Кыргызстана пригрозили избивать кыргызских девушек и их ухажеров другой национальности 

Они призывают обмениваться информацией о соотечественницах
Группа молодых людей из Кыргызстана намерена избивать ухажеров кыргызстанок в России, если те окажутся другой национальности. Это следует из видео, распространившегося в Сети.
В ролике парень призывает делиться информацией о таких соотечественницах.
- Один раз предупредим, второй раз тоже, но на третий раз мы будем их избивать, - заявляет парень. - Наши девушки гуляют с другими парнями, в клубах развлекаются и кормят таким образом свою семью.
Каждый кыргыз должен разбудить свою гордость. Мы должны предупредить наших сестренок об этом. Если это видео смотрят наши девушки, то где бы вы ни были, в парке или где, мы вас поймаем и все.
Источник: vesti.kg
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