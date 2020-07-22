Драка между кыргызами и таджиками в Екатеринбурге. МВД просит соотечественников не распространять ложные сведения

Представительство МВД в России предупреждает соотечественников об ответственности за распространение недостоверной информации, сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ведомства, недавно в информационных агентствах была опубликована видео массовой драки между кыргызами и таджиками в Екатеринбурге.
По данным представительство МВД КР, 19 июля в одном из жилых районов г. Екатеринбург произошла драка с участием молодежи из числа кыргызской и таджикской национальности. Драка произошла на бытовой почве из-за того, что несколько молодых людей таджикской национальности приставали к девушке кыргызской национальности. Далее небольшой конфликт перерос в массовое столкновение с участием около 10-15 человек с каждой стороны, большая часть из которых являются гражданами России.
Вступившим в инцидент лицам, более старшего возраста кыргызской национальности удалось локализовать драку и предотвратить ее разрастание. Также были привлечены активисты и руководители кыргызских и таджикских общественных диаспоральных организаций. В результате происшествия имеются лица, получившие телесные повреждения.
В соответствующем территориальном подразделении МВД происшествие официально зарегистрировано, в настоящее время в районе, где произошел инцидент, усилены наряды полиции и производится патрулирование.
Также, в этот же день в социальных сетях «WhatsApp» началось распространение провокационных призывов к кыргызской молодежи с ложной информацией о якобы, совершенном убийстве молодого человека кыргыза, совершенного таджиками. В сообщениях призывают 20 июля собраться около одного кафе в г.Екатеринбург, сплотиться и отомстить таджикам.
Для локализации ситуации, недопущения массовых столкновений на национальной почве, активом кыргызских общественных организаций в здании общественной организации «Дом народов Урала» будет проведена встреча между представителями кыргызских и таджикских общественных организаций.
В настоящее время, 11 отделом полиции УМВД России по г.Екатеринбург по зарегистрированному материалу проводится предварительная проверка, в результате которого будет принято соответствующее решение.
Далее, в этот же день как со стороны кыргызов, так и со стороны таджиков по мессенджеру «WhatsApp» агрессивно настроенные граждане начали призывать своих соотечественников, для решения произошедшего конфликта силовым отпором, в результате которого собралось около 30-40 кыргызов и вдвое больше лиц, таджикской национальности. Произошедший инцидент был запечатлен на видео очевидцами и самими участниками потасовки, которое впоследствии было распространено через российские СМИ, в данном инциденте пострадали два кыргыза, состояние их отмечается удовлетворительным.
После чего кыргызские пользователи мессенджера «WhatsApp» начали распространять информацию о том, что таджики убили двух кыргызов в произошедшем конфликте, с агрессивными призывами дать отпор таджикам, для чего назначили время для сбора 20 июля 2020 года.
Намеченный назревающий конфликт был предотвращен сотрудниками правоохранительных органов г.Екатеринбурга, по предварительным данным все были задержаны и доставлены для принятия мер административного воздействия.
В настоящее время по собранным материалам предварительную проверку проводят сотрудники МВД России по г.Екатеринбург.
Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников не распространять в мессенджере и социальных сетях различные недостоверные сведения, в том числе информации, затрагивающие национальные вопросы во избежание привлечения к уголовной ответственности.
Представительство МВД КР в РФ на территории России отслеживает распространяемые информации в интернет ресурсах и социальных сетях, в случае обнаружения противоправного контента будут приниматься меры совместно с правоохранительными органами России в соответствии с законодательством страны пребывания.
Источник: Кабар
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