Минздрав КР: За сутки от коронавируса умерли 44 человека

Всего за весь период умерли 1 тыс. 123 человека.

За сутки в Кыргызстане от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе от внебольничной пневмонии, умерли 44 человека. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматов.

Из них в Бишкеке – 16, в Оше – 3, в Чуйской области – 7, в Таласской области – 2, в Нарынской области -2, в Иссык-Кульской области – 4, в Джалал-Абадской области - 7, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 123 человека.

Источник: Кабар