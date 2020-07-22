В Кыргызстане за сутки подтверждено 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 29 359

В том числе 305 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 801 случай внебольничной пневмонии.
За сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 22 июля на брифинге по коронавирусу.
В том числе 305 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 801 случай внебольничной пневмонии.
Новые 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:
- Бишкек – 100
- Чуйская область – 75
- город Ош – 37
- Баткенская область – 32
- Жалал-Абадская область – 30
- Иссык-Кульская область – 16
- Ошская область – 15
803 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены:
- Бишкек – 134
- Иссык-Кульская область – 213
- Чуйская область – 101
- Ошская область – 95
- город Ош – 75
- Жалал-Абадская область – 63
- Таласская область – 61
- Нарынская область – 35
- Баткенская область – 26
Всего с марта зарегистрированы 29 359 случаев заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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