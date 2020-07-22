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В Кыргызстане за сутки подтверждено 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 29 359

В том числе 305 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 801 случай внебольничной пневмонии.

За сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 22 июля на брифинге по коронавирусу.

В том числе 305 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 801 случай внебольничной пневмонии.

Новые 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:

- Бишкек – 100

- Чуйская область – 75

- город Ош – 37

- Баткенская область – 32

- Жалал-Абадская область – 30

- Иссык-Кульская область – 16

- Ошская область – 15

803 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая коронавируса (внебольничная пневмония) выявлены:

- Бишкек – 134

- Иссык-Кульская область – 213

- Чуйская область – 101

- Ошская область – 95

- город Ош – 75

- Жалал-Абадская область – 63

- Таласская область – 61

- Нарынская область – 35

- Баткенская область – 26

Всего с марта зарегистрированы 29 359 случаев заражения.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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