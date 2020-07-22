Российские военные врачи прибыли в Кыргызстан

В Кыргызстан прибыла группа военных врачей из России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На авиабазу «Кант» сегодня приземлился спецборт Минобороны РФ с группой медицинских работников. Вместе с ними - необходимое оборудование и лекарства.

Шесть врачебно-сестринских бригад в количестве 20 человек совместно с кыргызскими военными врачами будут оказывать практическую и консультативную помощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам.

Российские специалисты будут работать в госпиталях двух городов страны: четыре бригады в Бишкеке, две – в Оше.

Прибывшая группа медиков - первая из запланированных в рамках договоренностей глав двух государств, президентов КР Сооронбаем Жээнбековым и РФ Владимиром Путиным.

Медицинская помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Источник: Кабар