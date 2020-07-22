Российские военные врачи прибыли в Кыргызстан 

В Кыргызстан прибыла группа военных врачей из России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
На авиабазу «Кант» сегодня приземлился спецборт Минобороны РФ с группой медицинских работников. Вместе с ними - необходимое оборудование и лекарства.
Шесть врачебно-сестринских бригад в количестве 20 человек совместно с кыргызскими военными врачами будут оказывать практическую и консультативную помощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам.
Российские специалисты будут работать в госпиталях двух городов страны: четыре бригады в Бишкеке, две – в Оше.
Прибывшая группа медиков - первая из запланированных в рамках договоренностей глав двух государств, президентов КР Сооронбаем Жээнбековым и РФ Владимиром Путиным.
Медицинская помощь предоставляется на безвозмездной основе.
Источник: Кабар
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