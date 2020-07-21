Анжелика Кайратова: Президент выслушал каждого из нас и обещал поддержать наши инициативы

Сегодня, 21 июля, состоялась встреча президента КР Сооронбая Жээнбекова с активистами и волонтерами, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса.

В ходе встречи обсуждалось множество важных вопросов, в том числе по строительству новых больниц в стране, а также о своевременной выплате заработных плат и компенсаций врачам.

О деталях мероприятия рассказала известная певица Анжелика Кайратова, которая на фоне динамично распространяющейся эпидемии коронавируса в стране, ведет активную волонтерскую деятельность.

По ее словам, встреча волонтеров и главы государства прошла продуктивно и оказалась своевременной.

«На встрече, мы с главой государства говорили на актуальные темы борьбы с вирусом в стране. Дискуссия проходила открыто и продлилась три часа. Со стороны волонтеров были озвучены предложения, прозрачно говорилось об упущениях со стороны властей, в частности в сфере здравоохранения», - говорит она.

По ее словам, президент поддержал инициативу строительства новой больницы, которая будет универсальной.

«Волонтеры предложили открыть новую больницу, причем настояли на том, чтобы строительство началась в кратчайшие сроки. Президент эту инициативу поддержал и пообещал, что решение по этому вопросу будет принято неотлагательно. Также мы обсудили вопросы закрытия границ, по причине которых много лекарственных препаратов не попали в страну. Глава государства выразил понимание и по этим вопросам. Кроме того, ввиду нехватки койко-мест в больницах, говорили о предоставлении старых гостиниц для обсерваций. Сооронбай Жээнбеков пообещал помочь с финансовыми вопросами», - сказала певица.

Анжелика Кайратова также в своем видеообращении в Интсаграм рассказала о своей инициативе - открытие социальных аптек во всех областях Кыргызстана. «На встрече я озвучила идею открыть по всей стране социальные аптеки. В этих аптеках следует вести контроль за ценами и самое главное цены не должны быть высокими. При этом в аптеках должен быть весь ассортимент лекарственных препаратов. Также я попросила, чтобы власти рассмотрели вопросы оплаты труда врачей и вопрос их социальной поддержки, обеспечение всем необходимым обмундированием и средствами защиты», - сказала она.

В заключении певица отметила, что президент учел все предложения и отметил, что над каждым предложением будет проведена соответствующая работа.

Источник: Кабар