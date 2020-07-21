Урмат Насыкулов об острых вопросах, которые поднимались в ходе встречи с президентом

В ходе встречи обсуждались острые темы, например, компенсация для врачей.

Сегодня, 21 июля, состоялась встреча президента КР Сооронбая Жээнбекова с активистами и волонтерами, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В ходе встречи, волонтерам представилась возможность задать важные вопросы и озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются и видят в ходе своей деятельности.

Основатель народного штаба «Биз Барбыз» Урмат Насыкулов рассказал об острых вопросах, которые поднимались в ходе встречи с главой государства.

«Встреча прошла в позитивном ключе, на ней присутствовали 12 представитель различных волонтерских организаций. Мне понравилось то, что были представители различных национальностей и возраста. Поднимали значимые вопросы, иногда даже острые и с критикой. В целом президент их принял к сведению», - делится Насыкулов.

В ходе встречи обсуждались острые темы, например, компенсация для врачей.

«Я поднял вопросы, связанные с компенсациями врачам и медикам. Ведь ранее было много чего обещанного, но судя по всему, ничего не было выплачено. Второй момент – вопрос обеспечения СИЗами по всей стране. Потому что очень многие обращались к нам за помощью. Также поднимался вопрос в подготовке ко второй волне пандемии. Ещё был поднят вопрос о том, что во время пандемии усиливаются случаи давления на врачей, которые сообщают о дефиците средств. Также давят на активистов, волонтеров, блогеров, вызывают на допросы. Мы потребовали, чтобы это прекратили. Мы предложили наоборот поощрять таких людей», - продолжает активист.

По словам Насыкулова, президент, несмотря на критику, остался доволен встречей.

«Раньше чувствовалось, что он закрыт ко всему этому. Сейчас он понимает, что нужно открываться, ведь дальше молчание приведет к ухудшению ситуации. Он поблагодарил волонтеров, за то, что в такой трудный период, эти люди не остались в стороне, проявили свои качества и помогают, не только народу, но и государству, частично заменяя их функции. Я больших ожиданий не ставил, но моя задача была поднять эти вопросы, чтобы они были услышаны. Я должен был выступить, как голос общества и народа, чтобы вопросы прозвучали на высоком уровне. Хочется верить, что меры будут приняты. Хочется надеяться и ждать. Общество ждет. Сейчас такое время, когда нужно принимать нестандартные и быстрые решения. Ведь каждый день связан с жизнью людей, и в этом плане волонтеры проявили максимальную эффективность. Несмотря на то, что прозвучала критика, президент остался доволен встречей, он понимает, что нужно меняться», - подытожил Насыкулов.

Источник: Кабар