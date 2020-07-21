Стала известна дата празднования Курман айта

В Кыргызстане это день — официальный выходной

В этом году мусульманский праздник Курман айт в Кыргызстане отметят 31 июля. Об этом Vesti.kg сообщили в ДУМК. Этот день в нашей стране — официальный выходной.

Напомним, ранее правительство призвало верующих соблюдать меры предосторожности при посещении церквей и мечетей. Необходимо обязательно носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, кыргызстанцам запрещено устраивать массовые мероприятия, чтобы избежать распространения коронавируса. В стране все еще действует режим ЧС.

Источник: vesti.kg