Стала известна дата празднования Курман айта

В Кыргызстане это день — официальный выходной
В этом году мусульманский праздник Курман айт в Кыргызстане отметят 31 июля. Об этом Vesti.kg сообщили в ДУМК. Этот день в нашей стране — официальный выходной.
Напомним, ранее правительство призвало верующих соблюдать меры предосторожности при посещении церквей и мечетей. Необходимо обязательно носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, кыргызстанцам запрещено устраивать массовые мероприятия, чтобы избежать распространения коронавируса. В стране все еще действует режим ЧС.
Источник: vesti.kg
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