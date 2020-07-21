Сегодняшняя тема «диванных героев» — «Почему не позвали того-то? Почему не приняли меня?»

Бишкек, "Саясат. kg". Если принимать блогеров, тогда надо собрать на стадионе.
Президент пригласил на встречу волонтеров и блогеров. Он примет помогающих народу в трудное время, выразит им благодарность. Теперь увидите, как все имеющие сотку и считающие себя блогерами начнут возмущаться, почему не принял того-то, при этом не смогут открыто сказать, почему не приняли лично его. Если принимать блогеров, тогда надо собрать на стадионе. Тогда и я могу написать, что меня тоже должны пригласить, у меня тоже есть сотка.
Поэтому, уважаемые блогеры и худо-бедно оказывающие услуги! Не надо завидовать, вместо этого давайте поддержим азаматов, которые встречаются с президентом, нажмем лайки, напишем мотивирующие слова. Как бы по обыкновению не придираться друг к другу и на том остаться. Если завтра кто-то будет критиковать встречу президента с волонтерами, это будет настоящая зависть! Я, к примеру, оценила журналиста Тынчтыка, главное — чтобы он там был. Ассоль Молдокматова шла вполне себе хорошо, обращалась к разным президентам, а потом раздулся скандал относительно выделенных президентом Чечни денег, большинство из которых якобы присвоены. Сделала призывы, причиняющие ущерб национальной чести и достоинству. Я не желаю её прихода. Это моё мнение.
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