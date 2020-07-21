Скончался старший брат Камчыбека Ташиева

Скончался старший брат политика Камчыбека Ташиева Каныбек Ташиев.
Об этом сообщили близкие семьи.
Уточняется, что 57-летний Каныбек Ташиев болел продолжительное время. 21 июля около 12:00 он умер.
Источник: reporter.kg
|21.07.2020
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Бишкек, “Саясат.kg”. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Коомдук Биринчи каналдын “Биринчи радиосуна” маек берип, өлкөдөгү кырдаал, алдыдагы шайлоо, кырдаалдан пайдалангысы келип жаткан саясатчылар тууралуу айтты.
Скончался старший брат политика Камчыбека Ташиева Каныбек Ташиев.
Об этом сообщили близкие семьи.
Уточняется, что 57-летний Каныбек Ташиев болел продолжительное время. 21 июля около 12:00 он умер.
Источник: reporter.kg
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