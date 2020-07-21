Скончался старший брат Камчыбека Ташиева

Скончался старший брат политика Камчыбека Ташиева Каныбек Ташиев.

Об этом сообщили близкие семьи.

Уточняется, что 57-летний Каныбек Ташиев болел продолжительное время. 21 июля около 12:00 он умер.

Источник: reporter.kg