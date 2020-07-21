(Видео) Нужен ли нам новый карантин? Что думают люди о принятых мерах по борьбе с коронавирусом.

С каждым днем число зараженных увеличивается.
Достаточно мер, которые сейчас предпринимаются по борьбе с коронавирусом или нам нужен новый карантин?
На 21 июля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 28 251 случая заражения COVID-19. Из них 14 776 человек вылечились и 1079 умерли.
С каждым днем число зараженных увеличивается. Одни граждане считают, что многое зависит от действий властей. Другие говорят, что наше здоровье в первую очередь зависит от нас самих и действий каждого. Достаточно ли тех мер, которые сейчас власти предпринимают по борьбе с коронавирусом? Или стране нужен новый карантин? На эти вопросы ответили бишкекчане.
Источник: specreportage.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!