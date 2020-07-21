(Видео) Нужен ли нам новый карантин? Что думают люди о принятых мерах по борьбе с коронавирусом.

С каждым днем число зараженных увеличивается.

Достаточно мер, которые сейчас предпринимаются по борьбе с коронавирусом или нам нужен новый карантин?

На 21 июля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 28 251 случая заражения COVID-19. Из них 14 776 человек вылечились и 1079 умерли.

С каждым днем число зараженных увеличивается. Одни граждане считают, что многое зависит от действий властей. Другие говорят, что наше здоровье в первую очередь зависит от нас самих и действий каждого. Достаточно ли тех мер, которые сейчас власти предпринимают по борьбе с коронавирусом? Или стране нужен новый карантин? На эти вопросы ответили бишкекчане.

Источник: specreportage.kg