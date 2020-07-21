Патологоанатомы в Бишкеке вымогали деньги у родственников умерших за выдачу тела без вскрытия

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса КР.

В Бишкеке патологоанатомы вымогали деньги у родственников умерших от коронавируса людей за выдачу тела без вскрытия. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

По ее данным, следственным подразделением УГСБЭП при ПКР по городу Бишкек начато досудебное производство по факту вымогательства денежных средств у родственников умерших за невскрытие тел со стороны сотрудников Республиканского патологоанатомического бюро (морга).

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса КР.

Источник: Элгезит