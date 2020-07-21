Суд обязал ЦИК зарегистрировать на предстоящие выборы уполномоченных представителей СДПК

По его словам, суд обязал Центризбирком зарегистрировать уполномоченных представителей СДПК на предстоящие выборы.

Бишкекский административный суд рассмотрел заявление руководителя партии СДПК Сагынбека Абдрахманова против решения ЦИК. Об этом «Азаттыку» сообщил Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, суд обязал Центризбирком зарегистрировать уполномоченных представителей СДПК на предстоящие выборы.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов подтвердил информацию, отметив, что после получения решения суда данный вопрос будет рассмотрен.

13 июля ЦИК отказала партии СДПК, возглавляемой Сагынбеком Абдрахмановым, в регистрации уполномоченных представителей по выборам и финансовым вопросам. По данным Центризбиркома, такое решение было принято в связи с тем, что продолжаются судебные разбирательства о том, кто является председателем партии. Были рассмотрены заявления двух сторон. Одна группа заявляет о том, что лидером партии является Абдрахманов, вторая говорит о лидерстве бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ответ Абдрахманов сообщил, что намерен судиться с ЦИК.

Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». Но 18 апреля 2019 года Министерство юстиции на основании решения съезда, проведенного Абдрахмановым, внесло изменения в базу юридических лиц, изменив данные СДПК – председателем вместо бывшего президента Алмазбека Атамбева стал сам Сагынбек Абдрахманов, также был изменен и юридический адрес офиса партии. А ту часть социал-демократов, что поддерживает Алмазбека Атамбаева, временно возглавляла депутат Асель Кодуранова, недавно ее сменил Анвар Артыков.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение Минюста незаконным.

Согласно указу президента, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября 2020 года. По состоянию на 9 июля 44 политические партии уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Источник: Азаттык