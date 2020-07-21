На Иссык-Куль снова можно поехать на общественном транспорте

Ограничение на въезд в область сняли, но с некоторыми оговорками
В Иссык-Кульской области сняли ограничения на передвижение граждан на общественном транспорте. Об этом Vesti.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в Иссык-Кульской области.
- В течение 10 дней граждане могли въехать на территорию нашей области и перемещаться внутри нее только на личном транспорте, - напомнили там. - Теперь эти ограничения сняты, но желающим отдохнуть стоит помнить о других мерах по нераспространению коронавируса — носить маски в местах скопления людей, соблюдать дистанцию и другие. Кроме того, существует ограничение по количеству посадочных мест в общественном транспорте. Салон можно заполнять только на 70 процентов.
В областной администрации отметили, что огорчены действиями граждан, которые не прислушиваются к советам властей и специалистов.
- Мы просили людей оставаться дома, но некоторые даже не верят в то, что коронавирус существует, - сказали полпредстве. - За все время в Иссык-Кульской области было всего 8 завозных случаев COVID-19, все остальные - контактные.
Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что местные власти Иссык-Кульской области ввели временное ограничение на въезд общественного транспорта на территорию области.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!