На Иссык-Куль снова можно поехать на общественном транспорте

Ограничение на въезд в область сняли, но с некоторыми оговорками

В Иссык-Кульской области сняли ограничения на передвижение граждан на общественном транспорте. Об этом Vesti.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в Иссык-Кульской области.

- В течение 10 дней граждане могли въехать на территорию нашей области и перемещаться внутри нее только на личном транспорте, - напомнили там. - Теперь эти ограничения сняты, но желающим отдохнуть стоит помнить о других мерах по нераспространению коронавируса — носить маски в местах скопления людей, соблюдать дистанцию и другие. Кроме того, существует ограничение по количеству посадочных мест в общественном транспорте. Салон можно заполнять только на 70 процентов.

В областной администрации отметили, что огорчены действиями граждан, которые не прислушиваются к советам властей и специалистов.

- Мы просили людей оставаться дома, но некоторые даже не верят в то, что коронавирус существует, - сказали полпредстве. - За все время в Иссык-Кульской области было всего 8 завозных случаев COVID-19, все остальные - контактные.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что местные власти Иссык-Кульской области ввели временное ограничение на въезд общественного транспорта на территорию области.

Источник: vesti.kg