Назначен ряд судей Первомайского района Бишкека. Фамилии

По 9 кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы.

Совет по отбору судей внес на имя президента Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд города Бишкек в связи с истечением срока их полномочий.

Как сообщает пресс-служба президента, с учетом представленных материалов соответствующих государственных органов президент согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей. Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 9 кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы.

Первым указом отобранные 9 кандидатов назначены на должности судей соответствующего местного суда на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Первомайский районный суд:

— Боромбаев Абдуразак Эсентаевич;

— Жаныбек кызы Венера;

— Исаева Кундус Кедейкановна;

— Каипов Эмилбек Осконбаевич;

— Калыбаев Алмаз Жээнкулович;

— Сатарова Айнура Мелисовна;

— Сыдыков Марат Райымбекович;

— Термечиков Мирлан Арстанбекович;

— Уметова Айгуль Таштанбековна.

Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: kg.akipress.org