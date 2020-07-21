Назначен ряд судей Первомайского района Бишкека. Фамилии

По 9 кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы.
Совет по отбору судей внес на имя президента Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд города Бишкек в связи с истечением срока их полномочий.
Как сообщает пресс-служба президента, с учетом представленных материалов соответствующих государственных органов президент согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей. Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.
По 9 кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы.
Первым указом отобранные 9 кандидатов назначены на должности судей соответствующего местного суда на срок в соответствии с Конституцией.
Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Первомайский районный суд:
— Боромбаев Абдуразак Эсентаевич;
— Жаныбек кызы Венера;
— Исаева Кундус Кедейкановна;
— Каипов Эмилбек Осконбаевич;
— Калыбаев Алмаз Жээнкулович;
— Сатарова Айнура Мелисовна;
— Сыдыков Марат Райымбекович;
— Термечиков Мирлан Арстанбекович;
— Уметова Айгуль Таштанбековна.
Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: kg.akipress.org
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