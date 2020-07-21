Бизнесу дадут отсрочку до шести месяцев по бюджетным кредитам

Помимо этого, Минфину по согласованию с Жогорку Кенешем рекомендовано пересмотреть следующие условия возврата бюджетных кредитов

Чтобы снизить негативное влияние на экономическую и социальную стабильность в связи со сложившейся ситуацией, правительством КР принято распоряжение, которым предусмотрено пересмотреть условия возврата кредитов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов КР.

Так, Государственной ипотечной компании, коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям, зарегистрированным в Кыргызстане, рекомендовано пересмотреть условия возврата кредитов, выданных в рамках реализации государственных программ, в частности:

пересмотреть сроки платежей по кредитам, предоставив отсрочку по платежам, на срок не менее трех месяцев;

не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров;

не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени), с заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Помимо этого, Минфину по согласованию с Жогорку Кенешем рекомендовано пересмотреть следующие условия возврата бюджетных кредитов:

заемщикам, полностью приостановившим финансово-хозяйственную деятельность из-за введения режима ЧП или ЧС, на основании представленных подтверждающих документов, капитализировать платежи, приходящиеся на период действия режима ЧП или ЧС, с соответствующей пролонгацией сроков этих платежей на конец периода погашения задолженности без начисления процентов;

заемщикам, финансово-хозяйственная деятельность которых не приостановлена, при этом введение режима ЧП или ЧС косвенно отразилось на их финансово-хозяйственной деятельности (изменение финансовых потоков, снижение реализации продукции, недостаточное поступление платежей от абонентов и субзаемщиков), на основании подтверждающих документов предоставить отсрочку по платежам на срок до шести месяцев. При этом определить, что отсроченные платежи погашаются в течение 12 месяцев со дня истечения срока отсрочки;

финансовые санкции (неустойка) на период действия режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения не начисляются.

Источник: reporter.kg