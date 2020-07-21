Медикам еще не выплатили 200 тыс. сомов компенсации

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос выплаты компенсации медицинским работникам.
Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, для эпидемиологического расследования нужны были акты и другие документы отдельно по каждому медработнику, но комиссии представили список в виде таблицы.
“Дали задание подготовить отдельно по каждому. Сегодня на комиссии будет рассмотрен этот вопрос. Компенсацию планируют выплатить 40 медработникам, в числе первых заразившимся коронавирусом“, – сказала Акматова.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!