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Медикам еще не выплатили 200 тыс. сомов компенсации

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос выплаты компенсации медицинским работникам.

Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, для эпидемиологического расследования нужны были акты и другие документы отдельно по каждому медработнику, но комиссии представили список в виде таблицы.

“Дали задание подготовить отдельно по каждому. Сегодня на комиссии будет рассмотрен этот вопрос. Компенсацию планируют выплатить 40 медработникам, в числе первых заразившимся коронавирусом“, – сказала Акматова.

Источник: reporter.kg

           

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