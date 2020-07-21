Подозреваемых в нападении на гражданина Пакистана задержали

Руководство МВД КР взяло ход расследования под личный контроль

Подозреваемых в нападении на гражданина Пакистана задержали сотрудники милиции. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.

19 июля 2020 года примерно в 23:00 часов в ОВД Аламединского района с заявлением по факту нанесения телесных повреждений неизвестными вблизи курортного комплекса «Теплые ключи» в селе Кой-Таш обратился гражданин Республики Пакистан Ш.С. 1998 года рождения и попросил принять соответствующие меры.

Кроме того, с аналогичными заявлениями обратились еще несколько человек: А.Х. 2000 года рождения, Ф.С. 1997 года рождения, А.И. 1995 года рождения и Ш.А. 1996 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района. Когда на место прибыли сотрудники милиции, выяснилось, что участники драки уже разошлись.

Сотрудники милиции Аламединского РОВД и УВД Чуйской области задержали участников конфликта. Ими оказались 31-летний Э.О. житель Иссык-Атинского района и 30-летние жители города Бишкек Д.А. и К.Б.

Данный факт зарегистрировали в АИС ЕРПП в ОВД Аламединского района согласно по части 2 статьи 266 «Хулиганство» УК КР. Сотрудники следственной службы Аламединского РОВД проводят досудебное производство.

«Руководство МВД КР взяло ход расследования под личный контроль», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что гражданина Пакистана, работающего волонтером в городском стационаре, избили в горах вместе с друзьями.

Источник: Vesti.kg